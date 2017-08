Ga jij vannacht op vleermuizenjacht?

Het is vannacht 'Nacht van de Vleermuis' en dat gaat ook in onze regio niet onopgemerkt voorbij. Je kan op verschillende plekken op vleermuizenjacht gaan, bijvoorbeeld rond het kasteel van Beersel of het Koetshuis in Strijtem. En in Ternat voorziet Natuurpunt een uitgebreid kinderprogramma.

Kinderen boven in Ternat

In Ternat trekt Natuurpunt volledig de kaart van de 5- tot 12-jarigen tijdens deze Nacht van de Vleermuis. Zij krijgen eerst een presentatie over vleermuizen op kindermaat en spelen dan nachtdierspelletjes in het Park van Kruikenburg. Zodra het donker is, gaan ze met bat-detetoren op vleermuizenjacht.

Kasteel van Beersel

Ook in Beersel denken ze aan de kinderen. Daar is het kasteel van Beersel de plaats van afspraak. Van daaruit vertrekt een vleermuizenwandeling onder leiding van een gids. Doorlopend is er kindergrime en kan je proeven van een vleermuizendrankje.

Koetshuis Strijtem

In Roosdaal is het om 19u45 verzamelen geblazen aan het Koetshuis in Strijtem. Na een presentatie over vleermuizen, kan je met bat-detectoren op pad in het domein rond het Koetshuis en boven de poel in Natuurpunt-gebied het 'Grooten Bosch' dat even verderop ligt. Ook de 'mottenvanger' doet mee en heeft z'n lichtbak opgesteld om nachtvlinders, andere insecten en vleermuizen te lokken.