GAS-boetes tot 180 euro voor wie onkruid laat staan in Rode

Wie het onkruid op zijn voetpad laat staan, riskeert in Sint-Genesius-Rode een GAS-boete tot 180 euro. Dat meldt het VTM-nieuws.

Sinds anderhalf jaar mogen gemeenten geen pesticiden meer gebruiken voor het verdelgen van onkruid. Heel wat gemeenten zoeken tevergeefs naar alternatieven. In de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode dwingen ze de inwoners om zelf hun onkruid te verwijderen. Wie niet ingrijpt, krijgt eerst een waarschuwing. Blijft die zonder gevolg dan volgt er een GAS-boete die kan oplopen tot 180 euro.

De gemeente Rode wil op die manier een mentaliteitswijziging bewerkstelligen bij de inwoners en iedereen verantwoordelijk stellen voor het onderhoud van het voetpad voor hun eigendom. Ook wil de gemeente op die manier begrip vragen voor het feit dat niet alle voetpaden er even netjes bijliggen als vroeger. In Rode is dit dus voortaan een gedeelde verantwoordelijkheid.