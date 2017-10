Gaslek Wemmel onder controle

De leerlingen van de Sint-Jozelfsschool in Wemmel mogen terug naar de klas. Vanmorgen werd de school even ontruimd na een lek in een middendrukleiding in de vlakbij gelegen Pastorijstraat.

Burgemeester Walter Vansteenkiste meldt dat de brandweer het alarm heeft afgeblazen. De perimeter is opgeheven, de kinderen kunnen terug naar de Sint-Jozefsschool, wat ook niet lang zal duren, want De Zandloper is vlakbij gelegen. Alles is rustige verlopen. Vansteenkiste: “De oorzaak van het lek bleek zich te situeren in de aanleg van een eilandje aan de nieuwe parking die in de Pastorijstraat wordt aangelegd. Daar zou een boom worden geplant. Omdat de grond er van slechte kwaliteit was om de boom te laten groeien, werd die weggehaald en zou er nieuwe grond worden aangevoerd. Daarbij ging de kraan te diep en werd de middengasleiding geraakt. Maar alles is nu onder controle.”

Foto: Persinfo