Het zinkgat dat donderdag ontstond ter hoogte van het gemeentehuis van Merchtem aan de Gewestweg, zal uiterlijk woensdag hersteld zijn. Dat zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Den Eynde (Open VLD). Gisteren zei burgemeester De Block (Open VLD) nog dat het gat in het beste geval maandagavond, maar wellicht eerder eind volgende week hersteld zou zijn.

'Gat in wegdek Merchtem tegen woensdagmarkt hersteld'

"Het gat ontstond doordat een kolk die op vier meter diepte het regenwater van de straat moet opvangen, lek was," weet schepen Van Den Eynde. "Dat moet al lang zo geweest zijn, want de ondergrond was weggespoeld. Volgens het laatste rapport dat ik kreeg, zal het snel hersteld zijn," vult hij aan.

De lekke buis ligt nu bloot en is klaar voor herstelling. Daarna moet de asfaltlaag bovenop de afgegraven zone nog vernieuwd worden. "Dat zal wat langer duren, omdat er procedures gevolgd moeten worden voor de herstelling van een gewestweg", zegt Van Den Eynde. Toch is hij optimistisch: "sowieso willen we voor de woensdagmarkt het centrum volledig vrijgeven."

Het centrum van Merchtem is op dit moment nauwelijks te bereiken met de wagen. Mede omdat er ook werkzaamheden zijn op de Wolvertemsesteenweg. Burgemeester De Block riep eerder deze week al op om het centrum te vermijden. Daar wordt goed gehoor aan gegeven.