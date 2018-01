Gatz investeert half miljoen euro in CC Strombeek

“Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur investeren we verder in culturele en jeugdinfrastructuur, voor drie prioriteiten. De klemtoon lag in deze ronde op de projecten gericht op een grotere energiezuinigheid. Maar we blijven ook investeren in andere prioriteiten en plannen bijvoorbeeld ingrijpende investeringen vooral in culturele centra en theatertrekken.” Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen mag rekenen op een bedrag van 525.000 euro. Het cultuurcentrum investeert het geld in z’n theatertechnische infrastructuur.