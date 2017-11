Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) scoort met 14 op 20 meteen sterk bij GaultMillau. Brasserie Julie is het nieuwe restaurant van chef Thomas Locus die begin dit jaar zijn sterrenrestaurant Bistro Margaux sloot om Brasserie Julie te beginnen.

Locus mikt met Brasserie Julie opnieuw op de klassieke keuken. De hoge score van GaultMillau is een verrassing voor de chef.

In het Pajottenland en omgeving scoort Terborght in Huizingen het best (16/20). Sir Kwinten in Lennik klimt met een puntje meer naar 15 op 20. Ook Anobesia (15/20) in Affligem en restaurant Michel in Groot-Bijgaarden (15/20) worden door GaultMillau ten zeerste geapprecieerd.