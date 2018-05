Gebouw ontruimd na brand Ruisbroek

Bij een brand in een appartement in Ruisbroek (SInt-Pieters-Leeuw) raakte één persoon vannacht gewond. Eerst dacht men dat het om een uitslaande brand ging. BIj aankomst van de brandweer bleek dat niet te kloppen. Er was wel felle rookontwikkeling.

De brand brak uit rond middernacht in een appartement aan de Oeverbeemd in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek. De brand ontstond omdat in de keuken een pot met olie in brand was gevlogen. Een vrouw die het vuur probeerde te blussen, werd daarbij verbrand. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit voorzorg werd het gebouw ontruimd. Een 60-tal bewoners moesten een tijdlang hun appartement verlaten. De brandweer was nog een tijd in de weer met het verluchten van het gebouw en het uitvoeren van CO-metingen.