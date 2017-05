Gedaan met gratis taxusinzameling op recyclageparken Interza

De voorbije jaren werden mensen met taxushagen in hun tuin tussen juni en september aangemoedigd om het snoeisel naar het recyclagepark te brengen. Dat snoeisel werd dan verkocht aan de farmaceutische industrie om er medicatie tegen borstkanker van te maken en in samenwerking met partner “Vergroot de hoop” kon er bovendien jaarlijks een bijkomende opbrengst aan een goed doel in de strijd tegen kanker worden uitgekeerd.

Maar door het overaanbod van taxussnoeisel is er vanuit de farmaceutische industrie geen vraag meer naar bijkomend snoeisel. Een klein aantal gemeenten kan op basis van lopende contracten de taxusinzameling verderzetten, maar bij Interza is dat niet het geval. Taxussnoeisel hoort voortaan weer bij het gewone groenafval, dat wordt ingezameld voor groencompostering.

Interza blijft zich wel verder inzetten voor het goede doel. De opbrengst van de inzameling van toners gaat naar een project in Burkino Fasso rond betere werkomstandigheden voor lokale afvalophalers. Met de inzameling van kurken doppen ondersteunt Interza een sociale werkplaats in het Hageland en via de inzameling en het herstel van kringloopgoederen steunt de afvalintercommunale de sociale tewerkstelling bij Kringwinkel Televil in Vilvoorde.