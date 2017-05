Geen afvalinzameling in Galmaarden, Liedekerke en Affligem door staking Ilva

Het personeel bij de Oost-Vlaamse afvalintercommunale Ilva heeft vanmorgen het werk neergelegd. Ilva is ook in onze regio actief in de gemeenten Galmaarden, Liedekerke en Affligem. Daar zal vandaag geen afval opgehaald worden. De actie is naar verluidt het gevolg van de te grote werkdruk.