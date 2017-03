Geen afvalwater meer in Woluwebeek Zaventem

Binnenkort zal er geen rioolwater meer stromen in de Woluwebeek in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem). Om dit mogelijk te maken zal het lozingspunt tussen de Hippokrateslaan en de Leuvenssteenweg gekoppeld worden aan het rioolnet van de Woluwelaan.

Nu stroomt het afvalwater van de flatgebouwen op de Lenneke Marelaan rechtstreeks in de Woluwebeek. Daar komt binnenkort verandering in. Vivaqua en de Vlaamse Milieu Maatschappij gaan op vraag van de gemeente Zaventem het lozingspunt loskoppelen van de Woluwebeek en aansluiten op het rioolnetwerk van de Woluwelaan. Dat laat de N-VA van Zaventem weten.

In principe zal er dus nog enkel hemelwater in de Woluwebeek terecht komen, wat uiteraard de waterkwaliteit van de beek ten goede zal komen. Gehoopt wordt dat er na de sanering opnieuw leven in de beek zal aangetroffen worden.