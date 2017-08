Geen akkoord bij Swissport, mogelijk ook acties bij Aviapartner

Vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Swissport hebben ook vanmiddag geen akkoord bereikt. Dat bevestigt Sandra Langenus van de socialistische vakbond. Volgens haar is de kans reëel dat ook bij concurrent Aviapartner het werk zal worden neergelegd. Want ook daar is er een groot ongenoegen over de werkdruk.

Rond 15u zaten vakbonden en directie opnieuw rond de tafel. Maar veel heeft dat dus niet opgeleverd. “Er is een structureel probleem van onderbezetting, we hebben dit al voor de zomer aangekaart. Maar de zomer was heel zwaar. Mensen hebben heel hard moeten werken en offerden soms hun middagpauzes op. En daar hadden ze vandaag duidelijk genoeg van”, aldus Langenus van de socialistische vakbond. De vakbond vraagt nu een premie die de gewerkte middagpauzes compenseert. Als de directie hiervoor het licht op groen zet, zullen ook de afhandelaars het werk hervatten.

Swissport verzorgt de bagageafhandeling van 60% van alle vluchten op Brussels Airport. De impact was dus de hele dag enorm. En ook de sfeer in de aankomstzone was soms best grimmig bij de reizigers

Mogelijk breiden de acties zich uit naar Aviapartner

De vakbond waarschuwt trouwens dat ook bij concurrent Aviapartner een staking niet ver weg is. “Ook daar horen we elke dag klachten en zijn de problemen zeker nog niet opgelost. Maar vandaag beperkte de actie zich tot Swisspot. Laat ons hopen dat de directie van Aviapartner haar lessen trekt zonder dat het ook daar tot een staking moet komen”, aldus Langenus.