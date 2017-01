Geen asbest in ondergrond parking C

Er zit geen asbest in de ondergrond van Parking C. Dat zegt Ghelamco Invest, de bouwheer van het Eurostadion. Ghelamco heeft al verschillende grondboringen laten verrichten om uit te zoeken of de geruchten over asbestvervuiling kloppen. Tot nu toe is daar nog geen enkele aanwijzing voor gevonden.

Er doen al geruime tijd geruchten de ronde dat er asbesthoudend materiaal in de ondergrond van Parking C zit. Dat materiaal zou afkomsig zijn van het afval van Expo '58 dat op de plaats van de huidige parking gestort zou zijn. In september 2015 gebruikte N-VA Grimbergen dat argument om zich te verzetten tegen een vergunning om grond dat bij de bouw van het stadion wordt afgegraven te storten in Humbeek. Ook VVB en TAK hebben al herhaaldelijk gewezen op de mogelijke aanwezigheid van asbest in de ondergrond.

Tijdens de informatieavond in Wemmel hebben woordvoerders van Ghelamco Invest gezegd dat ze net vanwege die geruchten grondboringen en grondanalyses hebben laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat de vrees voor asbestvervuiling ongegrond is.