Geen bevoorrading in Lidl-winkels

Het sociaal conflict bij warenhuisketen Lidl breidt steeds verder uit. Sinds gisterenavond waren alle distributiecentra in ons land een tijdlang geblokkeerd. De Lidl in Sint-Pieters-Leeuw was als de enige van de 12 winkels in onze regio vandaag gesloten. In de andere ligt de bevoorrading stil.

In Meise is de winkel open. Maar het scheelde vanmorgen niet veel of ook hier stonden klanten voor gesloten deuren. Toen winkelassistente Hilde om half7 toekwam, bleek dat geen van haar collega's kwamen opdagen. In de loop van de dag kwam er versterking uit andere filialen. Vooral in de rekken met verse producten, zoals groenten en fruit, zie je hier en daar gaten. Volgens de vakbonden zit het personeel op het tandvlees. De werkdruk is te hoog. De directie schakelt vanaf morgen per filiaal één extra werknemer in en dat voor de komende zes maanden. Een voorstel dat de christelijke en liberale vakbond aanvaard hebben, maar de socialistische vakbond houdt de boot af. En dus is een akkoord nog niet meteen in zicht.

