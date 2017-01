In Sint-Brixius-Rode, een gehucht van Meise, rijden al sinds november geen bussen meer van De Lijn, en dat tot groot ongenoegen van de buurtbewoners.

Aanleiding zijn werken aan de waterleiding in enkele straten. De Lijn zegt dat het niet mogelijk is om een alternatieve reisweg te voorzien voor de bussen, omdat ze anders te grote vertragingen oplopen. Eind maart zouden de werken klaar zijn en is er opnieuw busverkeer mogelijk.