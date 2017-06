Geen cassatieberoep in zaak Jonathan Jacob uit Affligem

Er komt geen nieuw proces over de dood van Jonathan Jacob uit Affligem. Zes leden van het Bijzondere Bijstandsteam, de zogenaamde ‘bottinekes’ waren in cassatie gegaan tegen hun veroordeling. Maar dat werd afgewezen. Dat meldt de VRT.

Afligemnaar Jonathan Jacob stierf 7 jaar geleden in een politiecel in Mortsel. Hij zat daar omdat hij agressief was. De politie haalde er daarom het Bijzonder Bijstandsteam bij om de jongeman in bedwang te houden. Maar de 'bottinekes' gingen zo hardhandig te werk, dat Jonathan Jacob stierf.

Eind februari werden de zes 'bottinekes' samen met hun teamleider en de toenmalige directeur en psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout door het Hof van Beroep veroordeeld voor de dood van Jonathan Jacob. (Lees ook: 'Strengere straffen in beroep in zaak Jonathan Jacob uit Affligem')

De teamleider legde zich neer bij de veroordeling maar zes andere agenten tekenden nog cassatieberoep aan. Maar het Hof van Cassatie heeft dat nu afgewezen.