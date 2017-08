Op de rotonde tussen Liedekerke en Affligem is vanmiddag de beeldengroep “Geen einde zonder begin” onthuld. Dat gebeurde tijdens het Feest van de Goede Geburen. Net voor de onthulling gebeurde wel een menselijk drama. De dirigent van de fanfare van Hekelgem werd onwel en stierf ter paatse.

Liedekerke en Affligem willen méér zijn dan gewoon buurgemeenten, ze willen goede geburen zijn. Het kunstwerk staat symbool voor de sterke band tussen beide gemeenten. De beeldengroep staat op Liedekerks grondgebied, maar werd gemaakt door de Affligemse kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck.

Het had een groot feest moeten zijn. En dat werd het voor een deel ook. Maar de hitte werd Jan Verhavert, de dirigent van de fanfare van Hekelgem te veel. De man werd plots onwel, zakte in elkaar en is overleden. Zijn familie stond erop dat het evenement toch zou doorgaan.