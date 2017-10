Geen extra GEN-stopplaats in Schepdaal

Een eventuele stopplaats langs de spoorweg in Schepdaal is al langer voorwerp van discussie. Een extra stopplaats in de Dilbeekse deelgemeente zou een groot deel van het mobiliteitsprobleem in en rond de hoofdstad opgelost worden, aldus Dirk Janssens (Open VLD).

Uit het antwoord van bevoegd minister Bellot blijkt alvast dat de NMBS voorlopig niet geneigd is om een stopplaats in Schepdaal te voorzien. Volgens de minister zouden in Schepdaal amper 50 nieuwe potentiële reizigers opstappen als daar een halte zou worden voorzien. De minister baseert zich daarvoor op een studie. Maar volgens Dirk Janssens is die studie voorbijgestreefd. "Sinds de studie is uitgevoerd, zijn er al allerlei wijzigingen uitgevoerd. Een stopplaats in Schepdaal zou veel meer voor- dan nadelen bieden", zegt Dirk Janssens.

Ook Dilbeeks schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) reageert verbaasd op het antwoord van de minister. Ook hij zegt dat de minister zich blijft baseren op een verouderde studie. "Bovendien zijn ook aanpalende gemeenten als Ternat, Lennik en Roosdaal vragende partij voor een extra stopplaats in Schepdaal", aldus Quaghebeur.