Geen gemeenteraadscommissie ‘Rozenlaan’ in Liedekerke

N-VA wilde zo’n gemeenteraadscommissie over ruimtelijke ordening naar aanleiding van de bezwaarschriften van bewoners van de Rozenlaan, de Resedalaan en de Mimosalaan. De buurtbewoners hebben zich verenigd in het actiecomité Ro-Re-Mi en zijn gekant tegen de mogelijke bouw van 60 wooneenheden in de buurt. Zij vrezen vooral verkeersproblemen. Maar zo’n gemeenteraadscommissie, waarmee N-VA alle politieke partijen in het debat wilde betrekken, is volgens gemeenteraadsvoorzitter Schouppe in strijd met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en kan er dus niet komen. Maandag wordt het project wel besproken in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, een onafhankelijk adviesorgaan.