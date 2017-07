Geen grootwarenhuis en appartementen op site Akzo Nobel in Vilvoorde

De plannen voor de bouw van een grootwarenhuis en appartementen op de verlaten site van Akzo Nobel in Vilvoorde, krijgen geen groen licht wegens te grootschalig. Niettemin blijft de interesse van investeerders in de site bijzonder groot.

De site van verfproducent Akzo Nobel, in de volksmond beter bekend als 'De Levis' , aan de Leuvensesteenweg, ligt er al jaren verlaten bij. In 2004 werd in de bodem verontreiniging vastgesteld, het begin van een lange saneringsoperatie.

Intussen staat de site al een tijdje te koop. De stad Vilvoorde krijgt geregeld aanvragen van projectontwikkelaars, maar tot nog toe kon geen enkel project op goedkeuring rekenen. Zopas nog liep er een vergunningsaanvraag binnen voor de bouw van een grootwarenhuis en heel wat appartementen. Maar die aanvraag werd door Vilvoorde afgewezen wegens te grootschalig en met te negatieve gevolgen op het vlak van de mobiliteit.Tegen de beslissing van de stad loopt wel nog een beroepsprocedure bij de provincie.

Vilvoorde is er wel gerust in dat de site vroeg of laat een bestemming zal krijgen. De site ligt in een bouwzone en dat wekt uiteraard heel wat interesse.