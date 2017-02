De brand die maandag uitbrak in een woning in Buizingen, werd niet aangestoken. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

In de Sint-Pietersweg in Buizingen, een deelgemeente van Halle, brandde maandag een woning volledig uit. Twee honden konden jammer genoeg niet gered worden. Het parket stelde een branddeskundige aan. Maar die is tot de conclusie gekomen dat de brand accidenteel is ontstaan.