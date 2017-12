Geen levende kerststal meer in Humbeek

De jarenlange traditie van de levende kerststal aan de brug in Humbeek, deelgemeente van Grimbergen, is niet meer. Organisator Humbeek Sas Events kreeg de klus door een samenloop van omstandigheden niet klaar en verkoos een soort voetbalkerststal, een voorproefje voor de traditionele happening op Driekoningen.

Aan de brug in Humbeek stond al sinds mensenheugnis in deze periode een levende kerststal (zie foto uit ons archief, editie 2014) met èchte mensen en dieren. De traditie wilde dat mensen met pasgeboren kindjes hun boreling even in de kribbe kwamen leggen en zo een bijzondere foto konden maken. Door een samenloop van omstandigheden lukt het in 2017 voor het eerst niet.

Organisator André Van Laer zegt aan de collega’s van HLN dat onder meer openbare werken op het terrein en de erge sneeuwval tijdens de opbouwfase roet in het eten hebben gegooid. Het grootste pijnpunt blijkt echter om nog mensen bereid te vinden om urenlang in de kerststal te staan. Als alternatief wordt een soort stal in het teken van voetbal voorzien: op de affiche voor de nakende Driekoningenhappening zal de organisator ook bekende voetballers, Rode Duivels met name, afbeelden als de drie wijzen uit het oosten. Die traditionele happening op 6 januari zal in Humbeek geheel in het teken staan van het WK voetbal 2018.