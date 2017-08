Geen link tussen spilfiguur Barcelona en de aanslagen van 22 maart in België

Er is geen verband tussen imam Abdelbaki Es Satty, de man die verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils, en de aanslagen van 22 maart vorig jaar in Zaventem en Brussel. Es Satty verbleef net voor die aanslagen ook 3 maanden in ons land.

Tussen januari en maart 2016 verbleef Abdelbaki Es Satty in ons land, meer bepaald in Vilvoorde en Machelen. Bij moskee Youssef in Diegem zou hij , of althans toch iemand met die naam, geïnformeerd hebben of er voor hem als Spaanse imam geen werk was. “Hij stond niet bekend als geradicaliseerd. Maar omdat Diegem niet meteen een grote Spaanse gemeenschap heeft, vond de moslimgemeenschap dit wel wat vreemd. En dus hebben ze dit ook gemeld aan de politie’, vertelt Jean-Pierre De Groef, burgemeester van Machelen. (Lees ook: ‘Wat deed spilfiguur aanslag Barcelona in Vilvoorde en Machelen’)

Maar ook de timing van zijn verblijf in ons land, roept vragen op. Want het was in die periode ook dat de aanslagen werden gepleegd op de luchthaven van Zaventerm en het metrostation Maalbeek in Brussel. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Maar volgens het Brussels parket is er geen link tussen de imam en de aanslagen in ons land.