Geen plaats voor oud klooster in nieuw woon-zorgcentrum Heikruis

Woon-zorgcentrum Mater Dei in Heikruis (Pepingen) weet waar het in de toekomst naartoe wil. Het wil een volledig nieuw woon-zorgcentrum bouwen en het huidige rusthuis moet verdwijnen, daaronder ook het oud klooster. De inwoners van Heikruis zien dat niet graag gebeuren en starten een petitie.

Het huidige woon-zorgcentrum beantwoordt niet meer aan de normen dus moet er iets gebeuren. Bedoeling is dat in de tuin op de huidige site een nieuwe vierkantshoeve wordt gebouwd. Daarin zal er plaats zijn voor 100 bewoners, net als nu. Als het nieuwe gebouw af is, worden de oude gebouwen afgebroken. Ook het oud klooster moet dan tegen de vlakte omdat Mater Dei niemand vindt die het gebouw wil overnemen en onderhouden.

De inwoners van Heikruis zijn gehecht aan het klooster dat de uitstraling van hun dorp bepaalt en starten een petitie om het gebouw te redden. (Bron: Het Nieuwsblad)