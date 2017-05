Geen promotie voor voetbalclub Ternat

In de tweede provinciale B, onze RINGtv League, is Ternat er niet in geslaagd om de promotie naar eerste provinciale af te dwingen. Ternat speelde 3-3 gelijk op het veld van Tervuren-Duisburg. Omdat zowel Meise als BOKA in dezelfde reeks wonnen, blijft Ternat nog een jaartje in tweede provinciale.