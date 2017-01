Geen resultaat voor bemiddeling gouverneur in Pepingen

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte laat weten dat hij zijn bemiddelingsopdracht in Pepingen afrondt. Zonder resultaat. Het is nu aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur om de volgende stappen te zetten.

Na de verkiezingen in 2012 vormden LVB en N-VA met één zetel op overschot een coalitie. Vorig sloot N-VA-schepen Peter Lacres echter aan bij de oppositiefractie waardoor deze plots over een meerderheid in de raad beschikte. Eind september 2016 werd in Pepingen daarom de onbestuurbaarheid officieel vastgesteld. Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant, kreeg daarop van Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Homans een bemiddelingsopdracht. Maar die heeft dus niets opgeleverd. Volgens De Witte zijn de standpunten van de verschillende betrokken partijen onverzoenbaar. Het is nu aan minister Homans om een volgende stap te zetten.