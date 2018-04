Geen rode stickers meer op pmd-zakken Interza

Wie in Zaventem, Kampenhout, Steenokkerzeel, Kraainem en Wezembeek-Oppem fout sorteert kreeg tot vandaag een felle rode sticker op de blauwe pmd-zak gekleefd. "Die boodschap was eigenlijk vrij agressief", zegt communicateverantwoordelijke bij Interza, Herlinde Baeyens.

"Veel inwoners doen echt hun best bij het sorteren. Wanneer je bij een klein foutje een felrode sticker met in dikke letters FOUT GESORTEERD op je zak krijgt, dan zinkt de moed je wel eens in de schoenen."

In overleg met Fost Plus, wil Interza het voortaan anders aanpakken. "We willen inwoners nog meer helpen om juist te sorteren. Wanneer een pmd-zak echt niet goed gesorteerd is, zullen we een sorry-sticker plakken. Deze legt uit waarom we de zak niet kunnen meenemen en geeft ook aan hoe het kan worden opgelost."