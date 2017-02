Geen smartphones in kleedkamer voetbalclub BOKA United

Alsmaar meer sportclubs weren smartphones uit de kleedkamer bij jeugdploegen. Dat is onder meer het geval bij voetbalclub BOKA United in Dilbeek. De club doet dat enerzijds om diefstal van smartphones te voorkomen, maar anderzijds ook om te vermijden dat jeugdspelers compromitterende foto's van elkaar op het internet zetten.

Het is makkelijker dan ooit om met een smartphone foto's op sociale media te plaatsen. Dat werd gisteren pijnlijk duidelijk in het Nederlandse Enschede. Een 14-jarige jongen stapte uit het leven nadat een naaktfoto van hem op Instagram verscheen. De foto werd getrokken in de kleedkamer van zijn voetbalclub.

Sportclubs merken meer en meer dat jongeren niet langer naakt willen douchen of helemaal niet meer willen douchen na een training of wedstrijd. Deels uit preutsheid, maar ook uit angst voor kwetsende foto's. “Bij de allerkleinsten is het wel het geval dat er thuis gedoucht wordt. De grotere spelers douchen wel op de club en dat verloopt vrij rimpelloos. Wij hebben nog geen dergelijke incidenten van die aard meegemaakt,” zegt voorzitter Patrick Van den Bosch van BOKA.

BOKA United neemt al enkele jaren initiatieven om pesten binnen de club tegen te gaan. Zo werkt de club onder meer aan een charter dat jammerlijke incidenten zoals dat in Enschede moet voorkomen.

