Geen subsidies meer voor deradicaliseringsprojecten in Vilvoorde

De subsidie van 1 miljoen euro die de Brusselse kanaalgemeenten en Vilvoorde vorig jaar kregen voor hun strijd tegen de radicalisering van jongeren, wordt niet verlengd. Dat heeft de federale regering beslist. Vilvoorde bekijkt nu of het de preventieprojecten in de scholen en jeugdclubs met eigen middelen kan financieren.

Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maakte vorig jaar een bedrag vrij van 1 miljoen euro als een eenmalige subsidie voor de 10 gemeenten die het meest te maken hebben met radicaliserende jongeren en mogelijke Syriëstrijders. De betrokken gemeenten konden projecten voorstellen om aanspraak te maken op een deel van die subsidiepot. Voor Vilvoorde ging het om zo’n 125.000 euro. Maar daar komt dit jaar geen vervolg op.

Burgemeester Bonte (Sp.a) betreurt dit. “De tijdelijke subsidies werden immers gebruikt voor de preventie in scholen en jeugdclubs en voor de ondersteuning van de lokale integrale veiligheidscel. We bekijken nu of we dit met eigen middelen kunnen voortzetten”, aldus Bonte in een reactie vanuit Wenen. Daar geeft hij op een bijeenkomst van de OESO-landen toelichting bij het Vilvoords antiradicaliseringsmodel. De subsidie voor de antiradicaliseringsambtenaar wordt voor alle duidelijkheid niet geschrapt.