Geen succes voor Uplace bij wraking rechters Raad van State

Uplace is er niet in geslaagd om de twee rechters van de Raad van State te wraken. Dat meldt De Tijd. Uplace zou zo hebben willen verhinderen dat dezelfde rechters zich voor een tweede keer zouden buigen over de milieuvergunning.

In november diende projectontwikkelaar Uplace volgens De Tijd een verzoek tot wraking in van voorzitter van de Raad van State Eric Brewaeys en Peter Sourbron van de zevende Kamer. Uplace wil niet dat zij zich opnieuw buigen over de milieuvergunning, terwijl ze dat eerder in 2015 al deden. Maar Uplace ving bot. Het verzoek tot wraking is verworpen. Volgens De Tijd is de Vlaamse regering niet opgezet met de demarche van Uplace.