Geen textielinzameling in Dilbeek door juridisch conflict tussen de ophalers

In Dilbeek is de textielinzameling van 10 augustus geannuleerd. De oorzaak is een juridisch conflict tussen de organisaties die het textiel inzamelen. Dat melden de kranten van het Mediahuis.

Enkel Televil, Wereld Missiehulp en Spullenhulp mogen van de gemeente Dilbeek nog oud textiel inzamelen. Op die manier wil de gemeente de bedrijven die enkel oude kleding inzamelen om de winst buitenspel zetten. Dilbeek wil immers dat de kleding terecht komt bij mensen die het ook echt nodig hebben. Maar het InzamelCentrum Textiel (VICT) liet het daar niet bij en diende een klacht in. Volgens de organisatie die textiel inzamelt met containers, is de aanstellingsprocedure niet correct verlopen. Omdat het juridisch conflict blijft aanslepen, werd de inzameling van 10 augustus geschrapt. De inzamelingen later dit jaar zullen in principe wel doorgaan.

Dilbeek roept de inwoners alvast op om geen gebruik meer te maken van de textielcontainers die verspreid in de gemeente staan. Textiel kan wel nog steeds ingeleverd worden in het recyclagepark of in de Kringwinkel Televil.