Geen treinen naar Wallonië na U2-concert wegens te weinig potentieel

“Vanuit Wallonië is er onvoldoende potentieel aan reizigers om extra treinen in te leggen na het U2-concert in Brussel”, dat zegt woordvoerster Nele Bigaré in een reactie op de kritiek in de Franstalige media vandaag dat organisator Live Nation en NMBS enkel treinen hebben voorzien richting Vlaanderen. In totaal zetten Live Nation en de NMBS dinsdag 5 speciale nachttreinen richting Genk, Lokeren, Mol, Oostende en Roeselare.

"De bestemmingen voor extra treinen worden in samenspraak met de NMBS bepaald op basis van de ticketverkoopgegevens. 70 procent van de tickets voor dit concert werden in België verkocht, waarvan 75 procent in Vlaanderen en 25 procent in Wallonië. De geografische spreiding van de ticketkopers uit Wallonië is dermate groot dat er veel mogelijke bestemmingen zijn. Deze hebben echter allen een te kleine capaciteit aan reizigers. Om een extra trein in te leggen moet er garantie zijn op voldoende reizigers. In Vlaanderen is dat potentieel er wel, in Wallonië niet", aldus Nele Bigaré.