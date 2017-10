Tussen Mechelen en Vilvoorde is er momenteel geen treinverkeer. Oorzaak is een aanrijding in Eppegem.

Volgens infrastructuurbeheerder Infrabel viel het treinverkeer tussen Mechelen en Vilvoorde helemaal stil nadat in Eppegem een persoon was aangereden. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Evenmin is duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren.