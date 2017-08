Geen vergunning voor nieuwbouw Mater Dei in Heikruis?

Als het van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar afhangt, krijgt de vzw Mater Dei geen bouwvergunning voor een nieuw woonzorgcentrum in het centrum van Heikruis. Vrijdag vindt er hierover in het Provinciehuis een hoorzitting plaats. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie die zal beslissen over deze bouwvergunning.