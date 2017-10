Geen vervroegde vrijlating voor moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen

Hassan Iasir werd 6 jaar geleden samen met 2 andere daders van Noord-Afrikaanse origine veroordeeld tot 30 jaar voor de moord op de 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen. De drie daders openden het vuur op de Beerselse agente en haar collega bij een interventie in het Beerselse Lot in december 2007.

Na het uitzitten van een derde van zijn straf hoopte Iasir vervroegd vrij te komen. Hij is de eerste van de 3 daders die een verzoek tot vervroegde vrijlating indient. De strafuitvoeringsrechtbank besliste nu dit te weigeren. Hij blijft nog minstens een jaar langer in de cel: het verzoek tot vrijlating kan immers ten vroegste over een jaar opnieuw worden ingediend. Iasir werd ook een enkelband geweigerd en hij krijgt ook geen uitgangspermissie.