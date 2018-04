Geen vierde termijn voor Beverse burgemeester Deneyer

Luc Deneyer, die al sinds 2000 burgemeester is van Bever, doet niet mee aan de verkiezingen in oktober. Gezondheidsproblemen dwingen de burgervader om een stap opzij te zetten. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Luc Deneyer is nu 64 en zal eind dit jaar 18 jaar de sjerp gedragen hebben in de kleine faciliteitengemeente Bever. Deneyer kampt met een visuele beperking en heeft het naar eigen zeggen steeds moeilijker om zich 24 op 24 uur in te zetten als burgemeester. Hij heeft daarom besloten om de fakkel door te geven en zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Deneyer blijft wel nog lid van de partij en wil de kandidaten op de lijst Thuis in Bever – Chez Nous à Biévène steunen.