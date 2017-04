Geen windmolens langs Ring in Grimbergen

Er komen geen windmolens langs de Ring in Grimbergen. Belgocontrol weigert groen licht te geven omwille van de nabijheid van de luchthaven.

Samen met Ecopower wilde Grimbergen een windmolen realiseren op Parking C en één aan de overkant van de Ring rond Brussel. Maar Belgocontrol geeft een negatief advies ook al liggen de locaties buiten de luchthavenperimeter. Volgens de luchthavenuitbater zouden de turbines storingen kunnen veroorzaken in het radarsignaal. Belgocontrol heeft ook nog andere inplantingplaatsen onderzocht maar veel opties zijn er niet voor Grimbergen. Enkel in Humbeek kunnen eventueel nog turbines gerealiseerd worden.