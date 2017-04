Geert Vanhassel en Anemos Saxofoonkwartet brengen dichtbundel met soundtrack uit

Bij uitgeverij De Draak verscheen zopas ‘Klapzoen’, een poëziebundel met CD van Geert Vanhassel en het Anemos Saxofoonkwartet. Klapzoen neemt ons mee naar de Grote Oorlog en evoceert het verdriet en de emoties van soldaten, achterblijvers en al wie hoe dan ook slachtoffer was. De bundel werd donderdag en vrijdag in De Oude Post in Halle voorgesteld tijdens de première van de gelijkaardige theaterproductie.

“We hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een concert waar ik hen als presenator mocht aankondigen’, vertelt Geert Vanhassel die ook bij RINGtv geen onbekende is. “Ik was enorm onder de indruk van het klankenpallet dat ze met slechts 4 instrumenten produceerde. Enkele maanden later hebben we opnieuw afgesproken en stelde ze de vraag of ik de oorlogspoëzie die ik had geschreven als voormalige stadsdichter van Halle, niet wou verwerken in hun nieuwe muziekproductie. En daar heb ik geen twee keer hoeven over na te denken, zeker als je weet dat ze vroeger nog de ‘Youth ’n Classic’ hebben gewonnen van het Klarafestival en Sonic Angel en ook de ‘International Chamber Music Competition’ in Luxemburg", aldus Geert Vanhassel.

Op deze manier krijgen de oude maar ook een pak nieuwe gedichten van Geert Vanhassel in ‘Klapzoen’ een tweede leven en een soundtrack. “Voor de muziek bij de poëzie hebben we werken gezocht die net voor, tijdens of net na de eerste wereldoorlog gecomponeerd werd", verduidelijkt Bart van Beneden, een van de vier muzikanten van het Anemos Saxofoonkwartet. "Het fijne aan deze muziek is dat je een enorme stijlbreuk kan vaststellen die gecreëerd werd door de oorlog. Zo brengen we enerzijds het romantische ‘Salut d’amour’ van Edward Elgar dat dateert van net voor de oorlog. Maar anderzijds serveren we ook ‘Parade’ van Erik Satie uit 1917. Deze balletmuziek is duidelijk anti-oorlogskunst”, aldus Van Beneden.

Muziek en poëzie werden samengevoegd in één boek dat verschenen is bij uitgeverij ‘De Draak’. Voor de illustraties zorgde fotograaf Thierry Van Vreckem. In deze uitgave hebben dus 3 kunstdisciplines elkaar gevonden.

Met het verhaal van ‘Klapzoen’ gaan Geert Vanhassel en het Anemos Saxofoonkwartet vanaf dit najaar ook op tournee. “We hebben hierbij niets aan het toeval overgelaten. Zo zijn we in zee gegaan met Walter Janssens. Hij is geen onbekende in de wereld van de regisseurs. Hij levert regiewerk voor onder meer Kommilfoo, Laika en Theater Malpertuis. Maar dankzij zijn inbreng hebben we het geheel naar een nog hoger niveau getild”, besluit Vanhassel. De poëziebundel/CD is verkrijgbaar in de boekhandel en kan ook online gekocht worden bij uitgeverij De Draak.