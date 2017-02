Geertrui Windels neemt ontslag als schepen in Rode

In Sint-Genesius-Rode heeft schepen Geertrui Windels van de Nederlandstalige eenheidslijstlijst Respect haar ontslag aangekondigd. De echtgenote van voormalig Europees president Herman Van Rompuy is naar eigen zeggen de jarenlange pesterijen van haar Franstalige collega’s beu. Windels wordt opgevolgd door voormalig schepen Anne Sobrie.

Geertrui Windels was bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst kandidaat als gemeenteraadslid en behaalde meteen 1.487 voorkeurstemmen. Door het systeem van de rechtstreekse verkiezingen van het schepencollege in de faciliteitengemeenten, bemachtigde ze meteen ook een schepenzetel. Maar Windels hekelt het feit dat ze voor haar bevoegdheden (Onderwijs, Senioren, Cultuur, Milieu en Afvalbeleid) nauwelijks middelen krijgt.

Ook wordt ze naar eigen zeggen voortdurend tegengewerkt door de Franstalige meerderheid van de eenheidslijst IC-GB en burgemeester Pierre Rolin. "Men probeerde me te verbieden om naar vergaderingen te gaan, zelfs als het mijn bevoegdheid betrof. Sommige ambtenaren kregen uitdrukkelijk verbod om me in CC te zetten in het emailverkeer. Men verbood mij ook bepaalde dossiers aan de milieuraad voor te leggen. Als ik op het college uitgaven, die niet volgens de regels verliepen, niet wilde goedkeuren, werd ik gechanteerd met de melding dat men de toelagen aan Nederlandstalige verenigingen zou herzien. Nooit werd er iets op het college met mij besproken. Voor mij is de maat vol en daarom geef ik mijn ontslag als schepen", aldus Windels.

Geertrui Windels zal eind maart opgevolgd worden Anne Sobrie die ook in het verleden al schepen was in Sint-Genesius-Rode.