Geeurickx: “Linkebeek kan opnieuw normaal bestuurd worden.”

Het wordt tijd dat het gemeentebestuur kan voortdoen met die dingen waarvoor het door de Linkebekenaren verkozen is. Dat zegt kersvers benoemd burgemeester Valérie Geeurickx. Geeurickx wil na een woelige periode rust in de gemeentepolitiek. Maar of echt alle communautaire perikelen na 11 jaar van de baan zijn, is nog maar de vraag.

11 jaar heeft de burgemeesterssoap in Linkebeek geduurd. Maar nu wordt Valérie Geeurickx - voormalig ondervoorzitter van FDF en sinds 2014 onafhankelijke schepen in de faciliteitengemeente - door Vlaams minister van Binnenlands bestuur Homans benoemd tot burgemeester. “We zijn tevreden in Linkebeek, want het is ondertussen al 11 jaar dat het niet ging. We hadden een benoemde burgemeester, maar die heeft zijn ontslag gegeven. Eindelijk zullen we een college hebben met vier personen. De gemeente kan nu opnieuw normaal bestuurd worden,” zegt Geeurickx.

Damien Thiery - wiens benoeming tot burgemeester meermaals geweigerd werd omdat hij de taalwetgeving overtrad - is tevreden met Geeurickx als burgemeester. Want zij neemt de plek in van ontslagnemend burgemeester Eric De Bruycker - tot woede van de Franstalige meerderheid in 2015 benoemd door Homans. Met opnieuw een volledig Franstalige meerderheid wordt volgens Thiery de democratie gerespecteerd. Al vindt Geeurickx van niet : “Meneer Thiery was gekozen en niet Valérie Geeurickx. Maar bon, het is wel beter zo dan op een andere manier. En het is voor 18 maanden.”

Want in 2019 zal Geeurickx zich opnieuw achter Thiery scharen. Die blijft bovendien de leiding behouden van zijn Franstalige fractie in Linkebeek. Morgenavond wordt tijdens een uitzonderlijke gemeenteraad het nieuwe Linkebeekse schepencollege voorgesteld. Volgende week legt Geeurickx haar eed af als burgemeester.

Straks meer in ons nieuws.