Geeurickx legt eed af als nieuwe burgemeester van Linkebeek

Geeurickx werd voorgedragen door de Franstalige eenheidslijst LB nadat haar lijsttrekker Damien Thiéry bot had gevangen bij de Raad van State in het beroep tegen zijn niet-benoeming en ook Eric De Bruycker van de Vlaamse eenheidslijst zijn ontslag als burgemeester had ingediend. Ze kwam vanmiddag helemaal alleen naar de gouverneur. RINGtv had een kort gesprek met de kersverse burgemeester, meer hierover straks in het nieuws.