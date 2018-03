Gekapte populieren Grimbergen ruimen plaats voor nieuwe aanplanting

Grimbergse natuurliefhebbers fronsten de voorbije maanden de wenkbrauwen wanneer ze langs de Tommenmolenstraat, de Sint Donatuslaan, de Grimbergse kant van Tangebeekbos, het park van de Borgt of de Poddegemstraat wandelden of fietsten. Diverse percelen waar trotse Canadapopulieren stonden, zijn in een kale vlakte omgetoverd.

Schepen van leefmilieu, Eddie Boelens (Groen) stelt de bezorgde burgers gerust: “het gaat hier om een noodzakelijke houtkap van kaprijpe populieren. De populier is een snelgroeiende opbrengstboom die na ongeveer 30 jaar aan vervanging toe is. Op de gekapte percelen komen in het volgende plantseizoen heranplantingen. Op termijn komt er in de Tommenmolenstraat zelfs een speelbos.”

Erfgoed

In de Tommenmolenstraat bleef één populier staan. Het gaat om een ‘blauwe van Eksaarde’, een zeldzaam geworden inlandse populierensoort. Even verderop staat nog een zeldzame zwarte populier. Beide bomen zijn opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Om ze te beschermen, zullen ze met een subsidie van onroerend erfgoed vakkundig gesnoeid worden. De gesnoeide takken zullen als loten gebruikt worden om te pogen jonge soortgenoten van deze schaars geworden inlandse soort aan te planten.