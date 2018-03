Gekibbel om stationsparking Essene/Lombeek

De gemeente Ternat voerde onlangs een blauwe zone in rond het station van Ternat, maar ook aan dat van Essene-Lombeek. Daar gaat het niet alleen over de straten rondom het station, maar ook over de parking aan het station zelf. Hierdoor kan je er eigenlijk enkel mét een bewoners- of inwoners parkeerkaart van Ternat

lang-parkeren. Zo niet, kan je er drie uur terecht met een parkeerschijf. Pendelaars uit Affligem of andere gemeenten kunnen er in theorie dus sowieso niet meer langdurig parkeren. Bij de NMBS denken ze daar anders over, want de parking ligt op hun eigendom.



Wel bevoegd

De gemeente weet dat het om grond gaat van NMBS, maar omdat Ternat voor het onderhoud en beheer zorgt, zien ze het probleem niet. "Deze parking maakt deel uit van de 'kleine wegenis'. Dit betekent dat dit openbaar domein in eigendom is van de spoorwegmaatschappij, maar dat het dagdagelijks beheer overgedragen is aan het gemeentebestuur. De gemeente is dus absoluut bevoegd om hiervoor parkeerregimes vast te stellen,"klinkt het bij het gemeentebestuur van Ternat. "Volgens B-Parking, de beheerder van autoparkings en fietsenparkings bij de stations, was er bovendien geen enkel probleem met de invoering van de blauwe zone."



Flyers

De NMBS, waarvan B-Parking nochtans een onderdeel is, denkt daar echter helemaal anders over. Via flyers (zie foto) werd de pendelaars deze week duidelijk gemaakt dat de parking absoluut geen blauwe zone is. "Het gaat effectief om een parking van de NMBS, en dus niet van de gemeente. Een blauwe zone is dus niet van toepassing," aldus Bart Crols, woordvoerder van NMBS. "De flyers leggen die situatie ook uit. Het gaat om een parking voor treinreizigers, dus doorgaans langparkeerders."



Zeer veel onduidelijkheid dus. De gemeente en de NMBS zijn intussen in gesprek om de situatie uit te klaren. Kort door de bocht is de gemeente Ternat van mening dat als de NMBS zelf wil beslissen wat er met de parking moet gebeuren, het ook maar zelf moet instaan voor het onderhoud en het beheer.