De subdsidie dekt 60 % van de kosten, de andere 40 % wordt betaald door de gemeente Grimbergen, die eigenaar is. Minister Gatz: "Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur investeren we verder in culturele en jeugdinfrastructuur. Maar we blijven ook investeren in culturele centra met bovenlokale uitstraling."

Cultuurcentrum Strombeek opende de deuren in 1973, het gebouw is toe aan een restauratie. Binnenkort start de renovatie van het onthaal.