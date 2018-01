Gemeente Beersel opent rouwregister naar aanleiding van familiedrama

Het gemeentebestuur van Beersel opent een rouwregister na het familiedrama in deelgemeente Dworp. Daarbij werden een moeder en haar drie kinderen vermoedelijk om het leven gebracht door de ex-man.

Wie het wenst kan het rouwregister ondertekenen, elke werkdag van 8.30u tot 16.30u aan de balie van het administratief centrum (Kasteeltje) in Domein Rondenbos (Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg) of via de website van de gemeente.