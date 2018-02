Gemeente Gooik en KV Kester-Gooik bouwen samen nieuwe voetbalsite

De gemeente Gooik en KV Kester-Gooik bouwen samen een nieuwe voetbalsite aan de Wolvenstraat in Strijland. Die site ligt in de schaduw van sporthal Koornmolen en de atletiekpiste en moet klaar zijn tegen de zomer van 2018. Naast een kunstgrasveld komt er een ruime parking voor 140 wagens en een nieuw kantinegebouw met zes kleedkamers. Kostenplaatje: meer dan 1 miljoen euro.

Sinds de fusie tussen VC Kester en SK Gooik in 2012 is het ledenaantal van de fusieclub KV Kester-Gooik in opmars. "“Er is meer plaats nodig voor de groeiende groep, maar daarnaast willen we voldoen aan de - terecht - stijgende eisen van ouders en spelers voor een kwalitatieve jeugdopleiding. Op onze campussen in Gooik en Kester is dat niet meer mogelijk, want zij lijden toch wat onder de tand des tijds", zegt Pascal Vandercammen, voorzitter van KV Kester-Gooik.

Na verschillende gesprekken met alle Gooikse voetbalclubs en de gemeente Gooik, ging die op zoek naar een geschikte locatie voor het kunstgrasveld. Uiteindelijk is dat het bestaande voetbalterrein van Strijland Gooik Dames geworden. "Eind 2017 kochten we het veld voor 195.000 euro. Nu investeren we 660.000 € in een kunstgrasveld en een ruime parking. Naast de grootste huurder KV Kester-Gooik kunnen ook andere clubs gebruik maken van het kunstgrasveld. De huur bedraagt 15,50 € zoals in de sporthal”, zegt Gooiks Schepen van Sport Gunther De Wilde.

KV Kester-Gooik investeert op haar beurt 200.000 euro in de bouw van een nieuwe kantine en zes kleedkamers. Daarna wordt het de exclusieve uitbater van de kantine en kleedkamers op de site. Het betaalt de gemeente Gooik daar 50 jaar lang jaarlijks 2000 euro voor. "Het is een groot bedrag dat we als club moeten inzamelen, maar gaan die uitdaging graag om de toekomst van het voetbal in Gooik veilig te stellen. We zoeken sponsors - gaande van grote bedrijven tot supporters die voor 20 euro een baksteen kunnen kopen - er komt een wafelslag en fuif, de eerste ploeg organiseert een voetbaltornooi, enz.. Kortom, iedereen wil zijn steentje bijdragen", besluit Pascal Vandercammen.

De club behoudt voorlopig haar campus in Gooik, maar verlaat die aan de Edingsesteenweg in Kester. Bedoeling is dat op de nieuwe voetbalsite de volledige jeugdwerking komt en de eerste ploeg zal kunnen trainen. Om het draagvlak te vergroten, wil KV Kester-Gooik haar huidige werking ook verbreden. Gespreid over twee jaar worden zowel de dames van Verbroedering Strijland Gooik als de voetbalafdeling van G-Sport Pajottenland geïntegreerd in de club. Vanaf dan voegen de drie werkingen samen den zullen allemaal spelen onder de naam en in de clubkleuren van KV Kester-Gooik.