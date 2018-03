Gemeente Zaventem wil fietsdeelsysteem aan station

“BlueBikes zijn een ‘back to one’ systeem waarbij de gebruiker een fiets ontleent, er gebruik van maakt en nadien terugbrengt naar het afhaalpunt aan het station. Op die manier hopen we het fietsgebruik te verhogen en het wagengebruik te verminderen”, aldus schepen voor Openbaar Vervoer en Duurzame Mobiliteitsplanning Wim Desloovere.

De fietsen kunnen 24 uur per dag ontleend worden en dat zeven dagen per week. De kostprijs bedraagt 1 euro.

“De verwachting is dat tijdens de week veel zakelijke verplaatsingen zullen plaatsvinden. Voor veel pendelaars is het gebruik van de trein of bus niet evident omdat hun werkplek niet in de onmiddellijke nabijheid van een station of bushalte gelegen is. Het BlueBike-systeem is een belangrijke aanvulling op het aanbod van het openbaar vervoer. De fietsen zijn er voor iedereen. Niet alleen voor pendelaars die het laatste stuk met de fiets willen doen, maar ook voor de Zaventemse burgers die zich op een milieuvriendelijke en gezonde manier willen verplaatsen”, aldus burgemeester Ingrid Holemans.

Uit bevragingen bij BlueBike-gebruikers in andere gemeenten en steden blijkt dat 39% van de gebruikers verplaatsingen kunnen maken die vroeger niet lukten. Het aantal gebruikers zit stevig in de lift.

De NMBS besliste niet meer te investeren in BlueBikepunten. De gemeente Zaventem is echter van oordeel dat een dergelijk fietsdeelsysteem een noodzaak is. Bijgevolg werd een subsidie-aanvraag ingediend bij het provinciebestuur met het oog op het bekomen van een bijdrage in de installatiekosten. De installatie en de uitbating, met startdatum midden 2018, zullen neerkomen op zo’n 50.000 euro voor 4 jaar.