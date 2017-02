Gemeentehuis Wolvertem wordt dan toch niet verkocht

Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) had een punt ingediend om een erfpachtformule te voorzien in plaats van de verkoop. Het hoogste bod op de eerste verkoopdag bedroeg slechts 450.000 euro terwijl de gemeenteraad een minimum-verkoopbod had gestemd van 640.000 euro. En dus werd de openbare verkoop ingetrokken.

Er komt ook geen tweede verkoopdag op vraag van Groen. “We vinden het verkeerd om het oud gemeentehuis te verkopen. Het is de ziel van Wolvertem. Het bepaalt letterlijk het uitzicht van het dorp. Vandaar ons voorstel om over te gaan tot een erfpacht voor 99 jaar. Dat voorstel werd nu goedgekeurd", aldus Thaelemans. "We gaan inderdaad voor de erfpacht een openbare aanbesteding uitschrijven, want er komt ook een stuk renovatie bij kijken. We zoeken dus een organisatie of privépartner die in zo’n formule wil instappen. Mocht dit niet lukken, dan gaat het dossier terug naar de gemeenteraad en wordt de verkoopprocedure hervat", bevestigt schepen van patrimonium Sonja Becq (CD&V).

Het voordeel van erfpacht is dat het gebouw na verloop van de erfpachtduur opnieuw eigendom wordt van de gemeente. Het verlies in de begroting wordt gecompenseerd door de extra opbrengst van zo’n 575.000 euro die werd gerealiseerd bij de verkoop de gemeentelijke percelen aan het Hof Ter Wilderweg.