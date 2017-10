Gemeenten beslissen zelf over mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid in de Vlaamse steden en gemeenten zal vanaf volgend jaar op een heel andere manier georganiseerd worden. Vlaanderen wordt daarbij onderverdeeld in 15 vervoersregio"s, waar alle betrokken spelers zich over het mobiliteitsbeleid zullen buigen. Zo zullen de lokale besturen voor het eerst mee kunnen beslissen over het aanbod van De Lijn op hun grondgebied. De Vlaamse Rand is één van de 15 vervoersregio's.

"We zetten de reiziger centraal. Gedaan met blinde aanbodpolitiek, we organiseren van onderuit, op basis van de vraag van lokale mensen", zegt bevoegd minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De indeling in de nieuwe vervoersregio's is gebaseerd op het principe van de 'basisbereikbaarheid'. Vandaag krijgen de burgmeesters en de schepenen in de gemeenten veel opmerkingen over bijvoorbeeld bussen en trams, maar in feite hebben die besturen weinig in de pap te brokken wat betreft mobiliteit of de beslissingen van De Lijn. "Dat is een gemiste kans, want de steden en gemeenten hebben vaak veel kennis en kunde over de vragen die leven op vlak van vervoer", zo luidt het. Vlaams minister van Mobiliteit Weyts wil die lokale expertise benutten en het mobiliteitsbeleid van onderuit opbouwen, zodat steden en gemeenten zelf ook verantwoordelijkheid opnemen en de mobiliteit op hun grondgebied mee gaan sturen.

De Vlaamse regering stelt nu voor om 15 vervoersregio's op te richten,, waaronder vervoersregio Vlaamse Rand. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van een groep gemeenten maandelijks aan tafel zullen zitten met andere partners zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de NMBS, Infrabel... "De vraag zal het aanbod sturen", aldus minister Weyts. "Door samen met werken met lokale en private partners kan er een sterker aanbod komen voor de reizigers."

De 5 provinciegouverneurs trekken nu met het voorstel van de Vlaamse regering naar de steden en gemeenten om draagvlak te vinden voor het voorgestelde model en de geplande indeling.