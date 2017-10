Gemeenten investeren minder ondanks verkiezingskoorts

In totaal werd er per Vlaming 566 euro per jaar geïnvesteerd, dat is slechts 3,7% meer dan vorig jaar. En dat is opmerkelijk. Het jaar voor de verkiezingen schakelen gemeentebesturen doorgaans een versnelling hoger. Bovendien werd er de voorbije 3 jaar al minder geïnvesteerd in vergelijking met de vorige regeerperiode.

Uit de data blijkt ook dat zelfs 40 tot 50 % van de aangekondigde investeringen, uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. Een en ander is volgens gemeentebesturen het gevolg van de administratieve mallemolen. Ook het nieuwe boekhoudsysteem voorkomt dat gemeenten investeringen uitvoeren, die ze budgettair niet aankunnen. Bovendien zijn de werkingsmiddelen als gevolg van de crisis nog steeds beperkt. Dat is de reden ook waarom heel wat gemeenten de belastingen dit jaar licht optrekken.