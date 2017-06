Gemeenten moeten zelf beslissen over erkenning moskeeën, zegt Jo De Ro (Open VLD)

“Steden en gemeenten moeten zelf kunnen beslissen over de erkenning van een moskee en niet minister van Binnenlands Bestuur Homans”, dat zei Vilvoords schepen en volksvertegenwoordiger Jo De Ro (Open VLD) in de marge van een werkbezoek aan de stad Antwerpen van de parlementscommissies rond deradicalisering.

Staatsveiligheid leverde onlangs een positief advies af voor de erkenning van zo’n 20 moskeeën. Maar minister Homans (N-VA) liet vorige maand weten dat ze voorlopig geen moskeeën meer zal erkennen. Ze wil eerst via een extern bureau laten onderzoeken of de lokale geloofsgemeenschappen de vooropgestelde criteria wel respecteren. Maar Vilvoords schepen en volksvertegenwoordiger Jo De Ro (Open VLD) vindt dat deze bevoegdheid beter wordt overgedragen aan de lokale besturen. Op die manier kunnen er meer moskeeën erkend worden. Ook de diensten die betrokken zijn bij de deradicaliserings-problematiek in stad Antwerpen zijn volgens De Ro vragende partij voor meer erkende moskeeën. Op die manier kan er volgens De Ro gemakkelijker contact worden gelegd met de verschillende geloofsgemeenschappen en kunnen ze ook beter gecontroleerd worden.